Dopo la querelle social con insulti rivolti a Mara Venier, la questione pare essere finita alle forze dell’ordine. Il messaggio della “Zia”.

Mara Venier ha deciso di non lasciar correre quanto accaduto domenica scorsa, quando sul profilo Twitter social QuiMediaset era comparso un commento – a firma dell’account- in cui veniva insultata, insieme a Barbara D’Urso, nel corso dell’intervista a Domenica In a Gabriella Labate. La conduttrice si è mostrata in queste ore direttamente dai Carabinieri.

Mara Venier dai Carabinieri per caso Mediaset-Twitter

Mara Venier

Ha scelto le stories Instagram, Mara Venier per far capire di voler andare fino in fondo alla questione legata al caso Mediaset-Twitter. Sebbene non sia chiaro ancora in che modo, la conduttrice di Domenica In si è mostrata davanti alla caserma con tanto di messaggi emblematici.

La vicenda era partita da un messaggio particolare apparso, e poi rimosso, dall’account QuiMediaset, su Twitter che diceva: “Che cosa antipatica, tr*e mi pare azzeccato Silvy”.

Parole per cui Mediaset si erascusata, parlando di “grave incidente” ma apparentemente senza assumersi nessuna responsabilità.

Da qui la prima risposta della Venier che aveva detto: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoi… Salutame a Silvy”. Oggi, però, una prima svolta, con la “Zia” che è andata dai carabinieri. “Aspettando scuse anche private”, si legge nelle stories Instagram con tanto di foto davanti alla caserma. Poi, giusto per chiarire il motivo, ecco una seconda storia con un chiaro riferimento alla vicenda: “Salutame a Silvy”.

Non è chiaro, come anticipato, se la conduttrice abbia sporto querela o altro. Appare, però, evidente come la presentatrice non voglia passare sopra questa grave mancanza di rispetto.

Al momento la posizione di Mediaset pare essersi limitata ad una breve spiegazione: “Con l’account QuiMediaset è stato pubblicato un commento vergognoso, offensivo nei confronti di persone per cui Mediaset prova stima e affetto. Abbiamo accertato che il fatto è stato generato da un grave incidente. Ci scusiamo comunque pubblicamente con i destinatari e con tutti i nostri follower, Ora le condizioni di funzionamento del profilo sono state ripristinate”.

Di seguito, invece, un post Instagram proprio dell’ultima puntata di Domenica In in ricordo di Paolo Limiti:

Riproduzione riservata © 2023 - DG