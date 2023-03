Aurora Ramazzotti è diventata mamma, ma tra i tanti messaggi d’auguri, non mancano alcuni commenti poco carini da parte degli haters.

Finalmente Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori. La coppia ha dato il benvenuto al loro piccolo Cesare ieri 30 marzo. Sui social si sono subito riversati migliaia di commenti d’auguri, ma purtroppo non sono mancati anche diversi commenti poco carini da parte dei soliti haters.

Aurora Ramazzotti, il figlio attaccato dagli haters

Aurora Ramazzotti è mamma da nemmeno 24 ore che già deve leggere alcuni commenti davvero poco carini su suo figlio. Nella giornata di ieri, 30 marzo, l’influencer ha dato alla luce il suo primo figlio, e poco dopo ha condiviso sui social una foto per dare a tutti i suoi fan la bella notizia. Una foto molto dolce, dove si vede la manina del piccolo accanto a quella del padre Goffredo, con la scritta BFFs (migliori amici).

Sotto il post si sono subito riversati migliaia di commenti di auguri e la notizia ha fatto subito il giro di web. Ovviamente non sono mancati alcuni commenti da parte degli haters, che ormai Aurora è abituata a leggere. In questo caso, in molti hanno commentato il nome Cesare, definendolo un brutto nome.

Un utente ha scritto: “Auguri ma un nome un po’ più carino lo potevate mettere Cesare è orrendo“. C’è chi ha scritto che sarebbe un nome da abolire per la sua bruttezza e chi ha colpevolizzato i genitori per la scelta fatta. Ovviamente si tratta di pochi commenti che sono stati compensati da tutti gli altri messaggi di auguri e di supporto. Il nome Cesare è ovviamente un omaggio alla città di Roma, città in cui è cresciuto Goffredo Cerza.

