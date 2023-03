Polemiche al GF Vip, ma questa volta da parte dei telespettatori che hanno notato “l’isolamento” di Micol Incorvaia incolpando gli autori.

Manca ormai pochissimo alla finalissima del GF Vip e sale la tensione nella Casa del reality. Sono ore complesse per Micol Incorvaia che, secondo alcuni telespettatori e utenti social, sarebbe stata, ancora una volta, isolata dagli autori per dare spazio ad altri. Da qui, quello che è stato il recente sfogo della ragazza.

GF Vip, lo sfogo di Micol Incorvaia e il parere dei telespettatori

Alfonso Signorini

Come detto, sono sembrate ore particolarmente difficili per Micol Incorvaia nella Casa del GF Vip anche se non è stato ben chiaro cosa abbia provocato questa sensazione di malessere nella ragazza.

La giovane è parsa amareggiata per qualcosa e per molti questo ha a che vedere con l’ennesima “esclusione” da parte degli autori. Micol si è lasciata andare ad una serie di commenti e una frase emblematica: “Vorrei soltanto porre fine a questa giornata tremenda”.

Per tanti telespettatori, a rendere triste la giovane sarebbe stato il comportamento appunto degli auturi del GF: “Bruttissimo vedere lei che li sentiva dalla cucina cantare la sigla finale…”, si legge in alcuni commenti social.

“Gli autori lo fanno apposta a non coinvolgere Micol nelle cose e a non chiamarla in confessionale e a lasciarla più volte da sola”, ha detto, invece, un altro. “Mi dispiace troppo perché nonostante Micol oggi era molto giù di morale con la radio si era ripresa ed era felice ma gli autori l’hanno nuovamente buttata giù”.

Va detto che gli stessi utenti social non hanno spiegato esattamente in quali circostanze la ragazza sarebbe stata esclusa ma hanno poi sottolineato come Milena le sia stata accanto per darle conforto, anche a proposito della sua relazione con Edoardo e altri argomenti.

Di seguito anche alcuni post Twitter di utenti che hanno notato che qualcosa non vada nel verso giusto per la ragazza:

Il fatto che micol abbia questi momenti mette in luce la sua intelligenza nel percepire quanto gli autori l’abbiano sempre messa da parte anche per ciò che riguarda il suo stesso ragazzo…la detestano,altro che raccomandata! #gfvip #incorvassi — ~alla luce del fuoco~ (@_ioscioccata) March 31, 2023

Micol è giustamente nera per il trattamento che sta ricevendo dagli autori ma per questo gossipparo cessi è più facile far passare Tavassi come l'orco cattivo🥶Spero che esista il karma e tutta la cattiveria che gli state buttando addosso vi ritorni indietro👋 #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/D0cQ6CqhyR — ❤️Erika❤️ (@BiasiErika) March 31, 2023

