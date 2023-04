La battaglia tra Totti e Ilary continua a suon di dispetti tra ex. La showgirl avrebbe cambiato la serratura della sua casa all’Eur.

Stando ai rumor riportati dal Corriere della Sera Ilary Blasi non sarebbe interessata solo a ricevere un generoso mantenimento per i figli da parte del suo ex, Francesco Totti, ma soprattutto punterebbe a tenere per sé la villa all’Eur dove in queste ore avrebbe ospitato il suo nuovo compagno, Bastian Muller, scatenando l’ira dell’ex marito. Ilary avrebbe persino fatto cambiare la serratura della sua villa all’Eur e pertanto, secondo il Corriere, l’ex Capitano della Roma sarebbe costretto a suonare il campanello.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la serratura della villa all’Eur

Secondo i rumor riportati dal Corriere della Sera la battaglia tra Totti e Ilary Blasi starebbe continuando nel peggiore dei modi e la showgirl avrebbe persino cambiato la serratura della sua villa all’Eur, che avrebbe intenzione di tenere per sé e per i suoi figli.

Totti già da alcuni mesi vivrebbe in una nuova casa con Noemi Bocchi ma, secondo indiscrezioni, farebbe spesso ritorno nella villa acquistata con l’ex moglie per trascorrere del tempo con i suoi figli e, come se non bastasse, sarebbe andato su tutte le furie nel venire a sapere che Bastian avrebbe dormito in casa sua. Sulla questione al momento non vi sono conferme e Ilary, che presto sarà di nuovo al timone dell’Isola dei Famosi, non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

