Michelle Hunziker è al settimo cielo per la nascita di Cesare e nel frattempo il suo ex, Trussardi, continua a mantenere il silenzio.

Alcuni mesi fa c’era stato un inaspettato riavvicinamento tra Michelle Hunziker e il suo ex, Tomaso Trussardi, e i due si erano mostrati insieme in più occasioni. Nonostante i due abbiano sempre manifestato il desiderio di continuare a formare una famiglia (anche da separati) per il bene delle loro figlie, Trussardi non ha dedicato alcun messaggio alla sua ex o a sua figlia, Aurora Ramazzotti, in occasione della nascita del piccolo Cesare. Rispetto a come stavano le cose tra lui e Michelle Hunziker negli scorsi mesi adesso tra i due sembra regnare il gelo.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: il gelo con Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi in passato ha avuto uno splendido legame con Aurora Ramazzotti, la figlia che la sua ex moglie Michelle Hunziker ha avuto con il suo primo marito, Eros Ramazzotti. Nonostante tutta la famiglia abbia festeggiato in queste ore (via social e non) la nascita del primo figlio di Aurora, Trussardi ha mantenuto il più totale silenzio.

Solo qualche mese fa si era parlato persino di un presunto ritorno di fiamma tra lui e la showgirl svizzera, che erano tornati a mostrarsi insieme e complici attraverso i social. I due sveleranno qualche retroscena in merito alla vicenda? È possibile che Trussardi abbia fatto gli auguri a Aurora in privato e che abbia preferito non interferire con la felicità della sua famiglia in questo momento così delicato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG