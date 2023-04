Fabrizio Corona ha annunciato di essersi candidato al consiglio comunale di Catania e ha svelato le sue aspirazioni politiche per il futuro.

Dopo il clamore suscitato dalle vicende che lo hanno visto implicato con la giustizia, Fabrizio Corona ha annunciato di essersi candidato al consiglio comunale della sua città, Catania, e ha anche confessato di aspirare un giorno a diventare presidente del Consiglio.

“Io sono di Catania, nato e cresciuto qui. Con l’avvocato (Lipera, ndr) ci legano un’infinità di cose. La cosa per cui sono qua è perché con la mia storia di vita avevo in progetto di fare politica. Se posso essere d’aiuto a sostenere una persona per bene, che vuole fare delle belle cose per questa città, sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi in un video riportato da La Repubblica.

FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona candidato a Catania

Fabrizio Corona non smette mai di stupire i suoi fan e, in queste ore, ha annunciato di essere sceso in campo a Catania. La notizia è stata commentata anche dal candidato sindaco della città Giuseppe Lipera, che ha affermato che, senza ombra di dubbio, Corona verrà eletto consigliere comunale. “Che Fabrizio Corona verrà eletto consigliere comunale non ci sono dubbi. Penso che sarà quello che prenderà più voti a Catania, per la sua notorietà, per la sua simpatia e la sua cultura. Se sarò eletto sindaco farà l’assessore ai servizi sociali perché ha combattuto nella sua vita, ha subito ingiustizie e sa a come rapportarsi con le persone che hanno sofferto e che hanno bisogno“.

In queste ore l’ex Re dei paparazzi è finito nel mirino di Don Mazzi, fondatore della comunità Exodus, che ha scagliato contro di lui una vera e propria stoccata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG