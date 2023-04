Sabrina Impacciatore ha confessato che avrebbe fatto colpo su una star di fama internazionale, ossia l’attore francese Gerard Depardieu.

Nel film di Ettore Scola, Concorrenza sleale, Sabrina Impacciatore ha recitato al fianco dell’attore francese Gerard Depardieu e lei stessa ha confessato che, a suo avviso, lui avrebbe avuto una vera e propria cotta per lei. “Mi sentivo come una bistecca davanti a un rottweiler. Ero in soggezione, oggi vorrei essere mangiata da lui…”, ha dichiarato al Corriere della Sera all’attrice, che ha anche svelato un retroscena legato al suo aspetto fisico.

Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore: la confessione su Gerard Depardieu

Dopo aver svelato un retroscena su Gerard Depardieu, che a quanto pare avrebbe avuto un vero e proprio debole per lei nel 2001 (durante le riprese di Concorrenza sleale), Sabrina Impacciatore ha confessato anche alcuni dettagli legati al suo passato e in particolare al suo naso che, pur avendola resa immediatamente riconoscibile ed essendo diventato una sua qualità caratteristica, le avrebbe fatto vivere enormi complessi.

L’attrice ha dichiarato di aver pianto per anni a causa del suo naso e di aver persino pensato di optare per la chirurgia plastica pur di modificarlo. “La gobba è spuntata a 12 anni e non ho mai smesso di piangere fino ai 18 anni”, ha svelato al Corriere della Sera l’attrice, che oggi avrebbe imparato ad accettare e apprezzare il suo aspetto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG