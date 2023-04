Daniele Dal Moro ha mantenuto la parola data a Oriana Marzoli e ha organizzato per lei una splendida sorpresa dopo la finale del GF Vip.

A quanto pare Daniele Dal Moro è davvero interessato a Oriana Marzoli e infatti, dopo l’attesa finale del GF Vip che ha visto trionfare Nikita Pelizon, ha raggiunto l’influencer e l’ha portata nella romantica Verona (sua città natale). A seguire Daniele si è confessato con i fan dei social in merito ai suoi sentimenti e ha dichiarato: “Sicuramente da subito ho visto che mi piaceva. Quello sì. Ma proprio dai primi 5, 10 minuti”.

Daniele Dal Moro: il gesto per Oriana

Una volta terminata la settima edizione del GF Vip, Daniele Dal Moro ha deciso di ritagliarsi del tempo per stare insieme a Oriana Marzoli prima della sua partenza per Madrid e sui social i due si sono mostrati entusiasti a Verona (dove l’influencer ha persino sfoggiato una felpa a lei prestata da Daniele, ennesimo segno dell’intesa e dell’intimità tra i due).

Dal Moro ha invece confessato di aver compreso in pochi istanti di essere attratto da Oriana e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se tra i due sboccerà un rapporto serio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere gli ulteriori sviluppi.

