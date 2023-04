Si scherza via social tra Stefano Corti e Bianca Atzei. La Iene ha “chiesto aiuto” ai fan per convincere la compagna a fare un altro bebè…

Dopo aver preso confidenza con il nuovo ruolo da genitori, Stefano Corti e Bianca Atzei pensano (si fa per dire) ad un altro bebè. Per lo meno è questo l’argomento di ironia tra la coppia che su Instagram ha coinvolto anche i vari fan che li seguono in un simpatico siparietto nel quale la Iena ha chiesto aiuto per provare a convincere la dolce metà ad avere una sorellina per il piccolo Noa, nato solamente pochi mesi fa.

Stefano Corti, la curiosa richiesta ai fan

Stefano Corti

Dopo aver vissuto sulla propria belle il cambio di quotidianità dovuto all’arrivo del loro primo figlio, Stefano Corti e Bianca Atzei sembrano aver trovato il giusto equilibrio tanto da spingersi ad un pensiero futuro (per ora solo in modo ironico).

La Iena, infatti, ha chiesto aiuto ai fan per convincere la compagna a fare una sorellina per il piccolo Noa Alexander, nato solamente negli ultimi giorni di gennaio 2023.

Pubblicando una foto molto tenera in compagnia del bimbo, Corti ha scritto nella didascalia: “Io la farei la sorellina… voi che cosa dite? Mi aiutate a convincere Bianca??”.

Una richiesta che ha visto subito la cantante rispondere, due volte: “Mi fai tanto ridere!!”. E ancora: “Ahahahha, Che simpaticone”.

Oltre al loro siparietto, come era prevedibile, è arrivata la risposta di diversi seguaci. In tanti si sono schierati dalla parte della cantante spiegando che il fisico di Bianca debba comunque riprendersi dal parto e hanno consigliato di aspettare un pochettino. Altri utenti, invece, hanno chiesto prima le nozze tra i due e poi, eventualmente, un altro bebè.

Insomma, la coppia è davvero molto apprezzata e questa ironia condivisa con i fan è sicuramente un punto a loro favore.

Di seguito anche il post Instagram con il botta e risposta della coppia sull’ipotesi di un altro figlio:

