La nota modella e attrice Sarah Felberbaum, moglie dell’ex giocatore Daniele De Rossi, ha raccontato di aver avuto dei momenti molto difficili.

Intervista molto intima a Sarah Felberbaum ad Oggi nella quale la donna, nota attrice e modella nonché moglie di Daniele De Rossi, storico ex calciatore e campione del mondo con l’Italia, ha rivelato di non aver passato dei momenti facili dopo la nascita del suo secondo figlio.

Sarah Felberbaum: problemi col cibo e depressione

Sarah Felberbaum

“So cosa significa la depressione… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne”. Inizia così il difficile racconto di Sarah Felberbaum a Oggi. “Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché”.

La donna ha ammesso di parlare di tali problematiche per la prima volta e di essere fortunata in quanto, ora, tutto è solamente un ricordo messo alle spalle. “È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato”.

“A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no… Avrei dovuto prendermi del tempo”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna e di tutta la famiglia durante una vacanza:

