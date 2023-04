Il GF Vip è ormai finito da alcune settimane e i concorrenti dell’ultima edizione stanno piano piano tornando alla vita di tutti i giorni. Inevitabile, però, che parlando con i fan l’argomento reality torni a galla. Anche Edoardo Tavassi, tra i protagonisti di quest’annata, non è da meno e nelle ultime ore ha raccontato alcune simpatiche curiosità relative alla sua partecipazione.

Nel corso di un Q&A su Instagram, per la verità in un box domande, Edoardo Tavassi ha voluto condividere con i fan social alcune curiosità riguardanti la sua partecipazione al reality.

In modo particolare, il fratello di Guendalina ha raccontato di aver portato via dalla Casa alcuni oggetti…

“Ragazzi ho portato via dal GF Vip la bottiglia che avevamo fatto con Micol, Oriana e Luca”, ha detto Edoardo. “E poi, non te freghi questi? (degli oggetti tipici dell’arredo della Casa). E anche il calendario del Grande Fratello che avevamo fatto tutti insieme”.

E proprio su questo ultimo oggetto: “Ci avevano fatto credere che avrebbero consegnato il calendario a tutti. In realtà l’ho preso solo io”.

Parlando, invece, della storia con Micol: “Quando la rivedo? Quando finisce di sistemare la sua casa. Tanto, ve lo dico, non resiste. Dico tempo due settimane e se ne va da Milano e sta a Roma. Sicuro. Non può stasera senza di me”.

Ancora su Micol, a chi gli ha chiesto la cosa più bella del GF, Edo ha risposto con una foto sua e della ragazza con tanto di: “E me lo chiedi?”.

Insomma, sempre energico e solare il gieffino ma soprattutto davvero molto preso dalla sua storia d’amore con Micol Incorvaia.

Di seguito un vecchio post Instagram del Grande Fratello con quella che era stata l’entrata in scena nel giorno della finale del concorrente:

