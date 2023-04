Potrebbe esserci un colpo di scena all’Isola dei Famosi con Cristina Scuccia, l’ex suora, protagonista. La donna pronta al coming out?

Tra i personaggi che già stanno attirando particolarmente l’attenzione all’Isola dei Famosi 2023 c’è Cristina Scuccia. La ex suora è entrata nel cast di questa edizione con grande sorpresa e sul suo conto iniziano a rimbalzare diversi rumors. Uno di questi la vorrebbe prossima al coming out. Un’indiscrezione che ha già scatenato i telespettatori e utenti social.

Cristina Scuccia verso il coming out all’Isola?

Cristina Scuccia

“Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all’indirizzo di un’altra signorina nessuno spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta”. Sono queste le parole di MowMag che va anche oltre e svela che “stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione”.

Il rumors riportato dal sito continua ancora: “‘Ha una fidanzata a Madrid’, ci viene riferito. E perché proprio a Madrid? Dopo la rinuncia ai voti, l’ex orsolina Scuccia si è trasferita nella capitale spagnola, dove avrebbe iniziato a lavorare come cameriera donandosi alla sua nuova vita laica, laicissima. La nostra è poi tornata in patria solo per la chiamata del reality che l’ha spedita, appunto, in Honduras”.

E ancora: “‘C’è aria di coming out’, spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo). Anzi, ‘Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell’ambiente si sa da anni oramai'”.

A questo punto bisognerà solo aspettare le prossime giornate per capire se effettivamente si tratta di un’anticipazione clamorosa oppure un’indiscrezione priva di fondamento.

Intanto, come detto, sul web circolano alcuni filmati come quello che vi proponiamo qui di seguito. Nel dettaglio appunto un post su Twitter che riprende il video presente anche su Tik Tok:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG