Una voce decisamente azzardata su Nikita Pelizon la vorrebbe in dolce attesa. La ragazza ha replicato alle “convinzioni” dei fan.

In queste ultime ore si è scatenato un rumors decisamente azzardato che vorrebbe Nikita Pelizon, fresca di vittoria al GF Vip 7, in dolce attesa. Una notizia arrivata dalle convinzioni dei fan che, durante una live social della ragazza sono rimasti colpiti da alcune parole dette e soprattutto da un oggetto messo in evidenza dalla donna. La diretta interessata, poi, ha fatto chiarezza spiegando tutto.

Nikita Pelizon incinta? Ecco la verità

Durante la serata di mercoledì 19 aprile, la Pelizon ha chiacchierato con alcuni fan nel corso di una diretta su Instagram. A commentare insieme a lei è intervenuta anche un’ex protagonista del GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi, il cui intervento ha lasciato intuire che un oggetto indossato dalla vincitrice del reality fosse tipico delle donne in dolce attesa. Si trattava di un ciondolo ‘chiama angeli’ o ‘cerca angeli’.

Un dettaglio che ha subito scatenato le ipotesi dei fan collegati che hanno scritto e chiesto appunto se la bella Nikita fosse incinta.

Il rumors è durato per qualche ora fino a quando, vista l’insistenza di qualche utente, la Pelizon non sia stata costretta a rispondere in modo diretto: “Ragazzi, ma il cerca angeli non necessariamente si deve indossare da incinta”.

In effetti, il rumors era davvero azzardato viste le tempistiche tra GF Vip e vita normale dopo il reality. La Pelizon non è parsa avere alcun tipo di rapporto particolarmente stretto nella Casa più spiata d’Italia e per questo era comprensibile che la “voce” o il “dubbio” fosse decisamente infondato.

Di seguito anche un video pubblicato in un post Instagram con la live fatta dalla vincitrice del GF Vip 7:

