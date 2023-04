Ha deciso di parlare molto apertamente sui social Tommaso Zorzi facendo riferimento a come dovrebbe essere una relazione.

Prendendo spunto anche dalla recente intervista rilasciata dal suo ex Tommaso Stanzani a Ciao Maschio, Tommaso Zorzi ha voluto spiegare, dal suo punto di vista, come dovrebbe essere il rapporto tra due persone in una relazione.

Tommaso Zorzi, le parole sulle relazioni tossiche

Tommaso Zorzi

Solamente alcune ore fa, Zorzi aveva parlato in modo positivo di quanto affermato dal suo ex Stanzani sul loro rapporto: “È venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e di gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene”.

E ancora aveva aggiunto togliendosi dei sassolini: “Anche tutte le speculazioni che sono state fatte in merito al rapporto mio e di Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che erano tutte stron***e”.

Adesso, Zorzi è tornato a parlare e lo ha fatto prendendo spunto da alcuni errori commessi da una coppia e da un video in cui una ragazza faceva capire gli sbagli fatti nella sua relazione.

“La prima regola deve essere quella di evitare tutte quelle situazioni in cui si annulla la tua individualità e diventate solamente una coppia”, ha detto Tommaso. “Quella cosa lì, secondo me, è proprio la prima cosa sbagliata. Prima di tutto devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali e i miei spazi. Io non devo condividere con te tutto. Tu non devi sapere dove sono, sempre. Non perché io sia chissà dove, ma perché io devo essere libero”.

Di seguito anche un recente divertente post Instagram del ragazzo:

