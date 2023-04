Dennis Fantina ha confessato alcuni retroscena sulla sua carriera a Serena Bortone a oltre 20 anni dalla sua esperienza a Amici.

Dennis Fantina è stato il vincitore della prima edizione assoluta di Amici (che all’epoca si chiamava Saranno Famosi) nel 2002. Ospite a Oggi è un altro giorno lo stesso ex musicista ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e ha ammesso di aver rinunciato da tempo al suo sogno di sfondare nel mondo della musica. Dennis ha svelato di lavorare come barista e ha affermato che per lui l’unica cosa a contare sarebbe quella di lavorare con dignità.

Dennis Fantina

Dennis Fantina: che fine ha fatto

Ospite a Oggi è un altro giorno l’ex vincitore del programma tv di Maria De Filippi Dennis Fantina ha confessato per la prima volta cosa avrebbe fatto per sbarcare il lunario e vivere dignitosamente. Dopo aver visto naufragare la sua carriera nel mondo della musica, avrebbe lavorato come corriere espresso e, infine, anche come barista.

In tanti sui social sono rimasti commossi e colpiti dall’umiltà con cui l’ex volto tv ha raccontato la sua storia, senza nascondere un velo di amarezza per aver dovuto mettere da parte i suoi sogni. Dopo l’esperienza al programma di Maria De Filippi per alcuni anni Fantina ha continuato a lavorare con la sua passione per la musica ma, quando ha compreso che la sua carriera non sarebbe mai decollata, è stato costretto ad accantonare i sui progetti musicali.

