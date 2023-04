Ludovica Valli ha mostrato in queste ore ai fan dei social il particolare anello che si sarebbe fatta realizzare con il suo latte materno.

Ludovica Valli è diventata madre del suo secondo bambino, Otto Edoardo, e per celebrare il suo arrivo si è fatta realizzare uno speciale anello contenente il suo latte materno. L’influencer ha mostrato il particolare gioiello ai suoi fan e si è lamentata perché non avrebbe potuto fare la stessa cosa con il latte della sua prima figlia, Anastasia. Il gioiello non ha ottenuto il risultato sperato dai parte dei fan dei social, che l’hanno bollato come “di cattivo gusto” e “fuori luogo”.

Ludovica Valli

Ludovica Valli: l’anello con il latte materno

Attraverso i social Ludovica Valli ha mostrato ai fan il nuovo gioiello che ha fatto realizzare con il suo latte dopo la nascita del piccolo Otto Edoardo.

A seguire l’influencer si è lamentata perché, quando è nata sua figlia Anastasia, non avrebbe fatto realizzare un gioiello simile anche per lei e ha rivelato ai fan di aver conservato alcuni capelli e un pezzo del cordone ombelicale con cui sarebbe pronta a far realizzare un altro gioiello. La questione ha sollevato una bufera in rete, dove in tanti hanno dimostrato di non aver affatto apprezzato il nuovo anello dell’influencer.

Riproduzione riservata © 2023 - DG