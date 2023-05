Arisa ha risposto ad alcune domande dei fan e la sua ironia sul “principe azzurro” ha fatto il pieno di like.

Arisa è single ormai da diversi mesi e, dopo la fine della sua amicizia speciale con Vito Coppola, la cantante non ha fatto segreto di esse single. Nelle ultime ore Arisa ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e a una di loro che le ha chiesto se non stesse come lei sul divano in attesa del principe Azzurro. La cantante ha risposto ironica:

“Ah tesoro, allora tu hai la stessa modalità mia di attesa del principe azzurro, divanata. In attesa, aspetta e spera, mo entra dalla finestra. Da dove arriva questo? Da dove arriva? Non arriva? E sticaz*i!”, ha detto la cantante.

Arisa

Arisa: la risposta sul principe azzurro

Arisa ha risposto ironica ad una fan in merito al cosiddetto “principe Azzurro”. La cantante non ha fatto segreto di esser single dopo una storia finita male con l’ex manager Andrea Di Carlo e dopo l’amicizia speciale con il ballerino Vito Coppola. La cantante lucana ha più volte dichiarato che, a causa dei suoi numerosi impegni di lavoro, l’idea di una storia seria non sarebbe nei suoi progetti anche se non le dispiacerebbe trovare la persona giusta per lei.

“Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore perché da piccola l’ho sempre sognato. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”, ha affermato la cantante. Prima o poi Arisa stupirà tutti annunciando di aver trovato l’amore? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

