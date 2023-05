Matrimonio Vip in gran segreto in Umbria: l’ex presidente della Juve sposa Deniz Akalin.

Andrea Agnelli ha affrontato dei mesi difficili, durante i quali è stato costretto a dimettersi dalla presidenza della Juventus e squalificato dal mondo del calcio per due anni dalla Corte d’Appello della FIGC. Inoltre, è uno degli imputati nel processo sulle presunte plusvalenze fittizie nell’inchiesta Prisma della Procura di Torino, la cui udienza preliminare è stata rinviata al 10 maggio.

Tuttavia, in questo periodo difficile per lui, Andrea Agnelli ha vissuto un momento speciale che gli ha permesso di superare la brutta conclusione della sua presidenza alla Juventus e di ritrovare il sorriso.

Andrea Agnelli Deniz Akalin

La cerimonia il 29 aprile 2023

Il 29 aprile ha infatti sposato la sua compagna Deniz Akalin, con cui ha due figlie, Livia Selin e Vera Nil, dal 2015. La cerimonia si è tenuta in gran segreto nel municipio di Lisciano Niccone, in Umbria, mentre il ricevimento si è svolto in un lussuoso resort poco distante.

In questo giorno speciale, Agnelli ha voluto avere accanto molti dei suoi collaboratori più stretti alla Juventus, tra cui il suo vice Pavel Nedved e i due ex-capitani Alessandro Del Piero e Gigi Buffon. L’evento si è svolto con la massima discrezione e lontano dalle telecamere, ma alcuni video pubblicati successivamente sui social network da alcuni invitati hanno reso noto il matrimonio.

Andrea Agnelli ha deciso di trasferirsi con la sua famiglia in Olanda, dove gestirà l’azienda Agnelli BV, di cui è azionista insieme al cugino Jhon Elkann, e continuerà ad interessarsi di calcio lavorando al progetto della Superlega insieme alla A22 Sports, la società che si occupa di promuovere una competizione calcistica europea per club al di fuori della Uefa.

