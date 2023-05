Le parole di Stefano De Martino a proposito del suo modo di essere e del fatto di essere meglio come “ex” piuttosto che come compagno.

Intervista a 360° per Stefano De Martino a Oggi. Non solo le parole a proposito del suo legame con Belen, la curiosa “voglia” di dormire in camere separate e il rapporto con Luna Marì, figlia dell’argentina e di Antonino Spinalbese, ma anche una riflessione sul suo modo di essere partner e una frase che chiama in causa anche la sua ex Emma Marrone.

Stefano De Martino: “Sono meglio da ex”

Stefano de Martino

Nel corso dell’intervista, l’ex ballerino di Amici e ora affermato conduttore televisivo ha raccontato del suo modo di essere compagno nella vita di tutti i giorni. Piuttosto autocritico De Martino che ha svelato di essere meglio come ex che come fidanzato.

“Sono meglio come ex che come compagno”. La spiegazione è presto detta: “Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me”.

Con la sua classica ironia, poi, il volto tv ha aggiunto: “Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

Il riferimento riportato da diversi media è appunto al rapporto passato e finito con la cantante Emma Marrone con cui aveva iniziato una relazione ad Amici, poi interrotta proprio una volta conosciuta Belen.

I rapporti tra i due, negli anni, sono migliorati e ora tra loro c’è solo grande stima e nessun tipo di rancore come i diretti interessati hanno raccontato più volte in varie interviste.

Di seguito un vecchio post Instagram del conduttore con suo figlio Santiago:

Riproduzione riservata © 2023 - DG