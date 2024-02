I fan dell’artista sono rimasti senza parole dopo la pubblicazione delle foto durante la vacanza in California.

L’ultimo post pubblicato su Instagram da Madame ha sorpreso tutti i suoi follower, ma non solo. Una delle immagini scattate durante la vacanza che la cantante sta trascorrendo a Santa Monica, la ritrae senza reggiseno.

Il post che ha stupito tutti

Madame ha stupito tutti con l’ultima foto postata sui social, dove è immortalata senza reggiseno. La copertina che la cantante ha scelto per il carosello non è l’unica foto “bollente”: scorrendo, infatti, si può vedere un primo piano molto ravvicinato del suo busto nudo, con il senso in bella vista e coperto appena da due emoticon, onde evitare la rimozione del contenuto dalla piattaforma.

“Sono un po’ scioccata” ha scritto una fan. E i commenti simili sono moltissimi. Madame, infatti, non è solita mostrarsi in queste “vesti”, tuttavia è stata molto apprezzata la capacità della cantante di mostrarsi senza filtri e con tanta naturalezza.

Non sono certamente mancate le critiche e i commenti negativi: tra i commenti colpisce, ad esempio, quello che riprende proprio una sua canzone “Quanta strada devi fare per vedermi in mutande, diceva“.

Oltre alle foto che mostrano l’artista senza veli, però, i fan più attenti sono rimasti colpiti anche da un altro fattore. Tra le immagini pubblicate da Madame, infatti, c’è anche quella di una spiaggia di Santa Monica, dove sulla sabbia compaiono due scritte: la lettera “F” di Francesca, l’iniziale del vero nome dell’artista, ed una non decifrabile. Probabilmente la cantante ha scelto appositamente di non mostrare l’altra lettera, in modo da mantenere il massimo riserbo sulla persona con la quale si sta godendo la vacanza. Sembra infatti che non ci siano dubbi: Madame è in dolce compagnia.