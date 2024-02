Valdimir Luxuria condurrà la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Ad annunciarlo, ieri, Pier Silvio Berlusconi.

Vladimir Luxuria è estremamente felice e lo ha dimostrato durante la sua partecipazione a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino. Dopo l’annuncio, avvenuto ieri, da parte di Pier Silvio Berlusconi, è ufficiale: sarà lei a condurre la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda la prossima primavera sulla principale rete Mediaset. “Non ho fatto le scarpe a Ilary“, ha dichiarato Vladimir Luxuria.

Secondo le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, Ilary Blasi prenderà invece il timone di “Battiti Live”, trasferendolo da Italia 1 a Canale 5.

L’intervento di Luxuria

Vladimir Luxuria parla in televisione per la prima volta dopo l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi: l’opinionista condurrà la prossima Isola dei Famosi.

Ilary Blasi, nell’edizione 2022 del reality dei naufraghi, aveva fatto una previsione: “Passare da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene“, aveva detto proprio a Luxuria, che all’epoca era presente in studio come opinionista. La battuta era un complimento scherzoso rivolto ad Alfonso Signorini, che aveva sostituito Ilary alla condizione del GF Vip.

Ora la storia sembra ripeter. Vladimir Luxuria scherza a Pomeriggio 5: “Ho condotto una vita molto intensa e non mi sembra ancora vero! – rivela con orgoglio – Non lo avrei mai detto. L’ho sperato, ma è un sogno che si avvera. Ho fatto due provini e l’ok definitivo c’è stato ieri, prima non potevo dirlo“.

Vladimir Luxuria

Confessa anche di essere estremamente felice e, smentendo alcune accuse girate sul suo conto afferma: “Non ho fatto le scarpe a nessuna anche perché – ironizza – non mi entrano le scarpe di Ilary“, precisando inoltre che la scelta del cast non è un compito che la riguarda.

Anche gli altri ospiti del programma le fanno i complimenti ed affermano che la sua presenza “porterà molto in termini di linguaggio“. “Lei ha già fatto l’Isola – aggiungono – quindi conosce la fame“.

Alcuni chiedono già alla neo-presentatrice alcune informazioni sui partecipanti che voleranno in Honduras: finora i nomi circolanti sono quelli di Elisa Di Francisca, Rossella Erra, Joe Bastianich e Alan Friedman. Valdimir Luxuria, tuttavia, non si sbilancia.