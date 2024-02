Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Fazio a “Che tempo che fa”, in onda sul Nove per presentare la settantaquattresima edizione del Festival.

Domenica 4 febbraio, Amadeus e Fiorello saranno ospiti di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” per presentare Sanremo 2024, che inizierà il martedì successivo (6 febbraio). L’appuntamento è stato annunciato tramite l’account ufficiale del programma di Discovery ed è in programma sul Nove a partire dalle 19.30.

Fazio intervista Amadeus e Fiorello

Il direttore artistico, nonché anche conduttore dell’attesissimo Festival e il suo amico e co-conduttore dell’ultima serata sono stati invitati da Discovery per dare alcune anticipazioni al pubblico circa la settantaquattresima edizione di Sanremo.

“Iniziamo così – si legge sui profili social ufficiali di “Che tempo che fa” – Amadeus e Fiorello domenica 4 febbraio – sbarcheranno insieme sul NOVE a Che tempo che fa per raccontarci il prossimo Sanremo 2024″.

Iniziamo così: Amadeus e @Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul Nove a #CTCF per raccontarci il prossimo #Sanremo2024 💥



A domenica 🍿 pic.twitter.com/qI1dDiWucj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 1, 2024

Il programma di Fabio Fazio è diventato nel corso degli anni uno dei simboli di autorevolezza ed intrattenimento del palinsesto Rai. Tuttavia, dall’ultima stagione, il programma è trasmesso dai canali del gruppo Discovery, mantenendo la qualità e la notorietà che lo ha sempre caratterizzato.

La notizia della presenza di conduttori non ha lasciato indifferente il pubblico, in quanto i rapporti tra Fazio e la Rai non sembravano essere particolarmente distesi. “La Rai è patrimonio di tutti – aveva dichiarato di recente il conduttore, lanciando frecciatine dirette alla società – “e per questo mi auguro che possa tornare a svolgere una funzione inclusiva e non divisiva. Dopo di che a distruggere, lo sappiamo tutti, ci vuole un attimo“.

“Il nuovo regolamento” di Sanremo, inoltre, sembrava proprio voler penalizzare “Che tempo che fa“: è stato stabilito che nei tre giorni successivi alla chiusura del Festival il vincitore non potrà partecipare a trasmissioni che non siano della Rai, mentre in precedenza ad ospitarlo era proprio Fazio.

I protagonisti di Sanremo 2024

Amadeus e Fiorello saranno sicuramente i protagonisti del prossimo Festival e, ospiti di Fabio Fazio, regaleranno al pubblico l’ultima intervista prima dell’inizio ufficiale di Sanremo 2024, (forse) l’ultima edizione che vedrà Amadeus alla conduzione.

Fiorello interverrà nel corso della puntata finale, mentre nel corso della settimana, ad accompagnare il direttore artistico ci saranno: Marco Mengoni nella prima serata, Giorgia nella seconda, Teresa Mannino nella terza e Lorella Cuccarina nella quarta.