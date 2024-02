Gisele Bündchen ha voluto ricordare la madre, scomparsa dopo aver lottato contro il cancro, con un commovente messaggio.

Gisele Bündchen, si sa, è molto legata alla sua famiglia. In particolare, la modella ha parlato spesso del rapporto molto speciale con sua madre, Vania Nonnemacher. In un’intervista per “Vogue“, l’aveva descritta come una donna devota, gentile e altruista: “È la persona che mi ispira di più. Mi ha insegnato ad essere indipendente e a prendere il controllo del mio destino“, aveva raccontato. Domenica 28 gennaio, il media brasiliano GZH ha condiviso la triste notizia della morte della donna, dopo una battaglia contro il cancro.

Il ricordo della madre

Gisele Bündchen ha condiviso un commovente omaggio alla madre su Instagram: “Mamma amata – ha scritto l’ex modella – fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che continuerai a vegliare su di noi“.

“Eri un angelo in terra – continua – aiutavi sempre tutti quelli che ti circondavano. Sono così grata di essere tua figlia e di aver imparato da te. Grazie per essere il migliore esempio di amore, forza, compassione, coraggio e grazia. Conserverò per sempre i bellissimi ricordi che abbiamo condiviso e vivrò seguendo i valori che mi hai insegnato.”

Il dolce messaggio di ricordo si conclude così: “Vivrai per sempre attraverso le tante vite che hai toccato. Grazie per avermi dato cinque migliori amici per la vita – riferendosi ai suoi fratelli – . Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti vedrò nei miei sogni. Ti amo“.

Una mamma amata

Vania Nonnemacher, mamma di sei figli, si è sempre dimostrata amorevole e premurosa nei confronti della famiglia. Nel luglio 2022, l’ex moglie di Tom Brady le aveva inviato un toccante messaggio in occasione del suo compleanno: “Ti sono eternamente grata per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie per averci sempre amato, ispirato e insegnato così tanto. Grazie per la vita! Ti amo molto“.

Il successo di Gisele è anche merito della madre: da bambina, la modella voleva avrebbe voluto diventare una giocatrice di pallavolo professionista, tuttavia nel 1993, è stata iscritta dalla madre, insieme alle sue sorelle, ad un corso per acquisire la postura da modella e maggiore fiducia in se stesse. Le ragazze Bündchen furono poi premiate con un viaggio a Rio de Janeiro, dove Gisele fu notata dalla famosa agenzia Elite Model Management in un centro commerciale.

Gisele Bündchen aveva dato il benvenuto al 2024 condividendo una rara foto di tutta la sua famiglia: “Riconnettendomi con ciò che è essenziale, inviando amore e augurando a tutti un felice e benedetto 2024!”, aveva scritto. Nel suo libro, “Lessons: My Path to a Meaningful Life“, pubblicato nel 2018, la modella aveva confessato di aver avuto “l’infanzia migliore del mondo“.