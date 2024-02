Ora è ufficiale: Vladimir Luxuria alla conduzione de L’Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi lo ha comunicato alla stampa.

Si sono sciolti gli ultimi dubbi riguardo la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria sarà alla conduzione del reality Mediaset. Ad annunciarlo in modo ufficiale è stato Pier Silvio Berlusconi in un incontro con la stampa. Non è stata confermata, quindi, Ilary Blasi. L’ad del Biscione ha poi dato qualche dettaglio sul cast del programma che andrà in Honduras.

Vladimir Luxuria condurrà L’Isola dei Famosi: l’annuncio

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa illustrando alcune novità per la stagione televisiva Mediaset del 2024. Tra queste anche l’annuncio ufficiale sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi che sarà affidata a Vladimir Luxuria.

L’ad del Biscione ha spiegato: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene”.

Niente conferma per la Blasi, molto discussa negli ultimi mesi. Per lei, però, possibili progetti futuri. “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5“, per lei si stare pensando alla conduzione di “Battiti Live”.

Non sono mancati, poi, dettagli sul cast. Parlando della prossima edizione dell’Isola, Pier Silvio ha aggiunto: “C’è la volontà e il desiderio di evolvere costantemente il nostro prodotto e vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi con tutte le dinamiche tipiche dei reality con personaggi di qualunque tipo ma riportando le storie e una narrazione più profonda al centro”.

In questo senso è arrivata la scelta della conduzione cambiata: “La sua è una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram che riguarda proprio il reality e la nuova conduttrice: