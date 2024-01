Ecco quali sono le location di La lunga notte – La caduta del Duce, la fiction che racconta la fine della dittatura fascista in Italia.

Quello del 25 luglio del 1943 è un giorno storico per la storia d’Italia: è quello in cui di fatto si è conclusa la dittatura fascista in Italia. Intorno alle 2.30 di notte di quel giorno il Gran consiglio del fascismo sfiduciò Benito Mussolini e, poche ore dopo, il re Vittorio Emanuele III lo destituì da capo del Governo, assegnando l’incarico al Maresciallo Badoglio, e facendolo arrestare. Questa storia è racconta dalla fiction La lunga notte – La caduta del Duce, in onda da lunedì 29 gennaio 2024 su Rai 1. Vediamo ora quali sono le location di La lunga notte – La caduta del Duce.

La lunga notte: le location della fiction

Per le riprese di La lunga notte – La caduta del Duce sono state utilizzate molte location nei quali sono effettivamente avvenuti i fatti che hanno portato alla fine della dittatura fascista. La casa del gerarca fascista Dino Grandi si trova in via Druso a Roma, ed è la stessa villa nella quale ha poi vissuto Alberto Sordi, che la acquistò nel 1958 e la abitò fino al 2003, quando poi morì.

Alessio Boni

La villa di Benito Mussolini è invece villa Torlonia, la sua sontuosa residenza nella Capitale, nel quartiere Nomentano. La residenza del re Vittorio Emanuele III è Villa Savoia, all’interna del parco di Villa Ada. Sono queste le location principali della fiction, per cui sono state necessario quindici settimane di lavoro per registrare tutti gli episodi.

La lunga notte: il cast della fiction

La lunga notte è diretta dal regista Giacomo Campiotti. Il protagonista principale della fiction è Alessio Boni, che interpreta il ruolo di Dino Grandi, l’ex Presidente della Camera che formulò la richiesta a Benito Mussolini di convocare il Gran Consiglio del Fascismo che pose di fatto fine al potere del Duce.

Nel cast de La lunga notte, oltre ad Alessio Boni, troviamo poi anche Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi, Martina Stella, Lucrezia Guidone, Luigi Diberti e Giuseppe Antignati.