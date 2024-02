Ci sarà una stagione 2 di La lunga notte? La prima stagione si conclude con il sesto episodio e il materiale per continuare non mancherebbe.

Gli ultimi due episodi di La lunga notte – La caduta del Duce sono trasmessi da Rai 1 in prima serata mercoledì 31 gennaio 2024. La fiction è stata apprezzata dal pubblico come i buoni dato di ascolto che ha fatto registrare dimostrano, come spesso accade quando una stagione di una serie TV giunge al termine, in tanti si domandano se ci sarà anche un seguito: vediamo allora se la Lunga notte 2 si farà oppure no.

La lunga notte 2 si farà?

La lunga notte – La caduta del Duce racconta gli ultimi giorni del regime fascista in Italia, le difficoltà nella guerra che hanno portato Dino Grandi a formulare l’ordine del giorno che ha messo in minoranza Benito Mussolini nella riunione del Gran consiglio del fascismo che poche ore dopo, il 25 luglio del 1943, portò il re Vittorio Emanuele III a far cadere il governo e arrestare il Duce.

Di fatto la storia si conclude con l’ultimo episodio ma il materiale storico per proseguire la serie TV e per realizzare una seconda stagione non mancherebbe. Benito Mussolini per alcuni mesi rimase agli arresti prima di essere liberato dai tedeschi, poi istituì la Repubblica di Salò e i gerarchi che votano a favore dell’ordine del giorno di Dino Grandi furono tutti condannati alla fucilazione, anche se solamente sei di loro vennero trovati, arrestati e uccise (tra questi anche il genero del Duce, Galeazzo Ciano).

Al momento dalla Rai non hanno però manifestato l’intenzione di far proseguire la serie Tv e sembra quindi che La lunga notte 2 non si farà.

La lunga notte: il cast della fiction

La lunga notte è diretta dal regista Giacomo Campiotti. Il protagonista principale della fiction è Alessio Boni, che interpreta il ruolo di Dino Grandi, l’ex Presidente della Camera che formulò la richiesta a Benito Mussolini di convocare il Gran Consiglio del Fascismo che pose di fatto fine al potere del Duce.

Nel cast de La lunga notte, oltre ad Alessio Boni, troviamo poi anche Duccio Camerini, Ana Caterina Morariu, Aurora Ruffino, Flavio Parenti, Marco Foschi, Martina Stella, Lucrezia Guidone, Luigi Diberti e Giuseppe Antignati.