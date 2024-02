Volete assistere dal vivo a una puntata di Stasera c’è Cattelan? Ecco come fare a partecipare come pubblico al programma.

Il late show in Italia ha un volto ben preciso: quello di Alessandro Cattelan. Dopo le tante stagione di EPCC andate in onda su Sky, dal 2022 il conduttore è approdato su Rai 2 con Stasera c’è Cattelan: il format è lo stesso, con i vari ospiti che vengono intervistati dal conduttore e sono protagonisti anche di alcuni giochi o scherzi. Se siete anche voi dei fan del programma e, anziché vederlo su Rai 2 seduti sul divano di casa vostra, volete assistere dal vivo a una puntata, sappiate che potete farlo: ecco come partecipare come pubblico a Stasera c’è Cattelan.

Stasera c’è Cattelan: come partecipare come pubblico

Come fare quindi ad assistere direttamente dallo studio a una puntata di Stasera c’è Cattelan? Per candidarsi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] inserendo i vostri dati. Verrete poi contatati direttamente dalla produzione.

Alessandro Cattelan

Ricordiamo che tutte le puntate di Stasera c’è Cattelan vanno in onda dallo Studio M1 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano. Solamente la prima edizione del late show è stata registrata in parte a Torino e in parte a Milano, dalla seconda in poi tutte le puntate vanno in onda da Milano.

Dove vedere Stasera c’è Cattelan in streaming e in TV

Stasera c’è Cattelan va in onda ogni martedì e mercoledì sera dopo il programma della prima serata. Tutte le puntate del late show si possono vedere su Rai 2 ma anche in streaming collegandosi alla piattaforma (completamente gratuita) RaiPlay.

Ricordiamo che a RaiPlay si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo, che sia il computer o lo smartphone ma anche il tablet o la Smart TV: si può accedere alla piattaforma streaming o collegandosi al sito o scaricando l’app ufficiale.