Mercoledì 31 gennaio va in onda l’ultima puntata della prima stagione, ora in tanti si chiedono se I Fantastici 5 2 si farà.

Quella in onda mercoledì 31 gennaio 2024 è l’ultima puntata di I Fantastici 5, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di un allenatore di una squadra di atleti paralimpici. Come sempre accade quando una stagione di una serie TV giunge al termine, i fan che l’hanno visto si domandano se ci sarà una nuova stagione. Quindi I Fantastici 5 2 ci sarà oppure no? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

I Fantastici 5 2 si farà?

Diamo subito una buona notizia ai fan: I Fantastici 5 2 si farà. La fiction è stata infatti rinnovata per una seconda stagione. I buoni ascolti fatti registrare dalla prima stagione hanno infatti convito i produttori a far continuare la serie TV, anche perché gli spunti per far proseguire la storia non mancano di certo, come si vede anche nel finale della prima stagione.

Raoul Bova

Quando inizia I Fantastici 5 2?

Quando si potrà vedere in Tv la seconda stagione di I Fantastici 5? L’uscita è in programma per il 2025, probabilmente la prima parte dell’anno: bisogna aspettare ancora un po’ di tempo per vedere le nuove puntate della fiction (per la data di uscita ufficiale bisognerà ancora aspettare).

I Fantastici 5: il cast

Il protagonista principale de I Fantastici 5, come abbiamo detto in precedenza, è un allenatore di una squadra di atleti paralimpici di nome Riccardo Bramanti ed è interpretato da Raoul Bova. Nel cast principale della fiction troviamo poi anche Chiara Bordi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin. Nella nuova stagione, I Fantastici 5 2, ci saranno poi anche delle new entry nel cast.