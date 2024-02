Arrivato un nuovo annuncio da parte di Amadeus in vista del Festival di Sanremo 2024: John Travolta sarà ospite sull’Ariston.

Nelle scorse ore erano circolate le prime voci ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: John Travolta sarà ospite a Sanremo 2024. A renderlo noto è stato, ovviamente, il presentatore Amadeus che al Tg1, come di consueto ormai da anni, ha voluto informare tutti i telespettatori della kermesse sulla super ospitata del noto attore e divo del cinema.

John Travolta ospite a Sanremo 2024: l’annuncio

John Travolta

“Sarà con noi un attore che ha fatto ballare intere generazioni”. Sono queste le parole utilizzate da Amadeus al Tg1 odierno delle 13:30 per annunciare la partecipazione di John Travolta a Sanremo 2024. Il famoso attore sarà quindi protagonista sul palco dell’ariston nell’edizione che sta per iniziare.

Ulteriori dettagli su cosa farà verranno sicuramente svelati. Quello che conta, è che il big del cinema darà sicuramente lustro alla kermesse musicale e allo spettacolo. Per lui, presenza numero due in carriera sull’Ariston.

Nel dettaglio, come annunciato poi anche dai profili ufficiali di Sanremo, il famoso divo e volto di ‘Grease’ sarà ospite nella seconda serata dello show, quindi nella giornata di mercoledì 7 febbraio.

Sui social la notizia è diventata subito virale con i telespettatori che non vedono l’ora di vedere l’attore di nuovo all’opera in Italia. Per Travolta si tratta del bis a Sanremo dopo la partecipazione alla kermesse del 2006.

La presenza del noto attore indubbiamente alzerà il livello delle aspettative per lo show musicale e Amadeus sembra essere pronto a tutto per rendere questa edizione ormai prossima alla partenza indimenticabile. Staremo a vedere se usciranno ulteriori dettagli su cosa abbia in mente di fare il conduttore insieme al suo super ospite.

