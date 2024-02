Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 31 gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

Uno scontro tra serie tv quello andato in onda nella serata di mercoledì 31 gennaio 2024 sulla televisione italiana. Da un lato, la fiction targata Rai con Alessio Boni basata sugli ultimi giorni del regime fascista La lunga notte – La caduta del Duce con Alessio Boni, dall’altro lato gli ultimi episodi de I fantastici 5, il successo di Canale 5 con protagonista Raoul Bova. Chi ha avuto la meglio? Il pubblico da casa ha decretato la serie storia di Rai 1 come vincitrice della serata, regalando alla rete un ottimo risultato di ascolto. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di mercoledì 31 gennaio 2024.

Alessio Boni

Exploit per ‘La lunga notte – La caduta del Duce’: i risultati degli ascolti

Andata in onda per tre serate consecutive su Rai 1, La lunga notte – La caduta del Duce ha conquistato il pubblico soprattutto con l’ultima puntata di ieri sera: la serie tv dal cast stellare – tra gli altri, Alessio Boni, Flavio Parenti, Aurora Ruffino e Martina Stella – ha infatti tenuto incollati 3.293.000 telespettatori, con uno share del 18,7%. Canale 5 e la sua I fantastici 5 è rimasta invece sul secondo gradino del podio, con un totale di 2.593.000 telespettatori e uno share del 14,8%. Terzo posto per il programma di cronaca di Rai 3 Chi l’ha visto, che mantiene il suo zoccolo duro di ascoltatori con l’11,6% di share e 1.940.000 telespettatori totali.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Rete 4 ha registrato 903.000 telespettatori, pari al 6,4% di share con il suo talk show Fuori dal coro, mentre Italia 1 ha ottenuto il 5,8% di share, con 1.079.000 telespettatori totali, per il film Safe House – nessuno è al sicuro. La puntata di Una giornata particolare andata in onda su La7 ha invece totalizzato 820.000 telespettatori, con uno share del 4,4%. Seguono a ruota il film trasmesso da Tv8, Matrimonio a 4 mani, che ha intrattenuto 507.000 telespettatori, con uno share del 2,8%, la commedia italiana Ex andata in onda sul Nove, che ha registrato 481.000 telespettatori e uno share del 2,8%, e – a chiudere la lista – la serie tv di Rai 2 The Swarm – Il quinto giorno, che ha ottenuto uno share dell’1,9%, con 356.000 telespettatori.