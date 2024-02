Su Rai 1 arriva Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: dall’uscita al cast, passando per le anticipazioni, tutto quello che c’è da sapere.

Goffredo Mameli tutti lo conosciamo per aver scritto il Canto degli Italiani, quello che è diventato il nostro inno nazionale. Ma è stato molto di più e la sua storia è raccontata dalla miniserie Rai Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere sulla fiction, di Rai 1: quando inizia, chi sono gli attori e le attrici che ci hanno lavorato e le anticipazioni sulla trama.

Quando inizia Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia? L’uscita della fiction

La miniserie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia va in onda in due puntate lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 su Rai 1, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa.

Riccardo De Rinaldis Santorelli

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: le anticipazioni e la trama della fiction

La fiction racconta la breve vita di Goffredo Mameli, che morì quando non aveva nemmeno compiuto 22 anni a causa di si setticemia, dopo che gli era stata amputata una gamba in seguito a una ferita riportata in battaglia, a distanza di meno di un anno sa quando aveva scritto il suo Canto degli italiani.

“Celebriamo la gioventù ricca di sogni e di passioni, la vita di un ragazzino che si butta in battaglia senza alcuna esperienza, e insieme il tema dell’amicizia e della passione che allora avevano un timbro diverso da oggi. Ci siamo affidati a importanti consulenti storici che hanno dato la loro approvazione, poi, come in ogni fiction c’è quale forzatura ma, il film è rigorosamente fedele alla storia, comprese le storie d’amore” ha spiegato la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia: il cast della fiction

A interpretare il ruolo di Goffredo Mameli è Riccardo De Rinaldis, nel cast della fiction troviamo poi anche Amedeo Gullà, Gianluca Zaccaria, Chiara Belotti, Paolo Bernardini, Neri Marcorè, Barbara Venturato, Alyssa Libonati e Maurizio Lastrico.