Luca Onestini minacciato al “nuovo GF” da un concorrente: le immagini

Problemi a ‘La Casa de los Famosos’, reality in stile Grande Fratello, per Luca Onestini, minacciato da un altro concorrente.

Da tempo non si parlava di Luca Onestini, sparito un po’ dai radar dello spettacolo italiano dopo le apparizioni al Grande Fratello. L’ex Uomini e Donne, dopo il presunto flirt con una modella, è tornato ora sulla cresta dell’onda per un episodio, per la verità spiacevole, subito nel reality ‘La Casa de los Famosos’, uno show simil GF.

Luca Onestini concorrente a La Casa de los Famosos

Come anticipato, Luca Onestini è tra i concorrenti del famoso reality americano ma in lingua spagnola de ‘La Casa de los Famosos’, una sorta di Grande Fratello ma in edizione speciale. Il ragazzo, infatti, aveva scelto di partecipare a questa nuova avventura e lo aveva comunicato in prima persona tramite un lungo post sui social.

Luca Onestini – www.donnaglamour.it

“Oggi inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida piena di emozione, passione e tanta voglia di condividere con voi ogni momento. Non si tratta solo di me, ma di tutti coloro che amano i nuovi inizi, le sfide e le storie che ci uniscono […]”, erano state alcune delle sue parole ad inizio febbraio su Instagram per anticipare appunto l’ingresso nel cast del reality.

Lo scontro con Rey Grupero: il video

Ora, le dinamiche del gioco sono diventate piuttosto movimentate e Onestini è stato al centro di uno scontro diventato in breve tempo virale sul web. Luca è stato aggredito, solo verbalmente, da un altro concorrente, Rey Grupero che lo ha minacciato e ha simulato uno “sputo“. Una situazione che ha portato forte tensione non solo tra i diretti interessati ma anche tra i vari protagonisti dello show che, per fortuna, sembrano essere riusciti a mediare ed evitare il peggio. Non è dato sapere esattamente cosa sia capitato tra i due ma certamente questo episodio potrebbe essere solo l’inizio di una forte rivalità.