Impegnata per lavoro in Spagna, Chiara Ferragni non dimentica assolutamente di mandare un pensiero ai propri figli, Leone e Vittoria.

Non solo il recente augurio speciale per sua sorella. Chiara Ferragni, impegnata in queste ore in Spagna per lavoro, non ha dimenticato quello che accadrà nelle prossime giornate con un momento molto speciale che riguarda i suoi figli: Leone e Vittoria. I piccoli, infatti, avranno modo di festeggiare i rispettivi compleanni, mercoledì e domenica.

Chiara Ferragni in Spagna: l’accoglienza in hotel

In queste ore Chiara Ferragni ha mostrato a tutti i suoi seguaci di essere impegnata per lavoro in Spagna, precisamente a Madrid. La donna ha fatto vedere alcuni scatti nelle sue stories Instagram relativi all’accoglienza ricevuta. La stanza, al suo arrivo, era piena di palloncini azzurri e rosa che sfioravano il soffitto e ai loro cordoncini c’erano appese varie foto dell’influencer.

Da notare anche altri dettagli. Nella stanza dell’albergo super lusso era presente, sul tavolino, diversi barattoli contenenti more e lamponi e sulle alzatine, vi erano dei dolcetti colorati e frutta fresca. Insomma, un’accoglienza pazzesca per la Ferragni che è rimasta super felice e carica per i suoi impegni delle prossime ore.

Il pensiero per i figli

Al netto del lavoro che dovrà portare avanti, però, sempre tramite le sue stories su Instagram la Ferragni ha voluto mandare un pensiero ai suoi figli, Leone e Vittoria. “I miei piccoli sempre con me”, ha detto mostrando un braccialetto che la riporta appunto ai due piccoli. Successivamente, ecco un’altra serie di parole sui due bambini.

“Questa sarà per me una settimana davvero ricca di emozioni perché i miei bambini, Leone e Vittoria compieranno gli anni”, ha detto la Ferragni. “Leo, domani, 19 marzo, spegnerà sette candeline, mentre Vitto farà quattro anni, domenica 23 marzo. Non posso proprio credere a quanto veloce sia passato il tempo e che siano entrambi così grandi. Vorrei vedeste quanto sono incredibili, davvero bellissimi, sono la luce della mia vita”.