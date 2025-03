Selvaggia Lucarelli, parla l’ex: “Il nostro vero rapporto”

Interessante retroscena legato a Selvaggia Lucarelli e al suo rapporto con l’ex, padre di suo figlio, Laerte Pappalardo. Parla l’uomo.

Non solo polemiche e discussioni come quella recente con Cristicchi, nella vita di Selvaggia Lucarelli c’è spazio, naturalmente, anche per l’amore. Oltre a quello per suo figlio e per il suo compagno Lorenzo Biagiarelli, evidentemente nel cuore della penna graffiante c’è spazio anche per l’ex, Laerte Pappalardo, con cui appunto ha avuto Leon. L’uomo, in queste ore, ha confermato la qualità dell’attuale rapporto con la ex intervenendo nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1 a ‘La Volta Buona’.

Selvaggia Lucarelli, le parole su Laerte Pappalardo

In una recente intervista a Verissimo, Selvaggia Lucarelli aveva stupito tutti spiegando in che rapporto fosse, appunto, con il padre di Leon, Laerte Pappalardo. In quella occasione, la penna graffiante e giudice di Ballando con le Stelle aveva raccontato di essere molto legata a lui, dopo un periodo di normale distanza, infatti, tra loro si era instaurato un ottimo feeling.

“Io e Laerte abbiamo un rapporto bellissimo, dopo 2-3 anni di rapporto conflittuale dopo la separazione. Non trovavamo una terra in cui incontrarci. Quando questa fase è finita, ci siamo ricordati cosa ci piaceva l’uno dell’altra. In questo senso io gli voglio molto bene“, aveva detto la Lucarelli a Verissimo.

La replica dell’ex: il rapporto

In questo senso Laerte, intervenuto nel salotto di Caterina Balivo de ‘La Volta Buona‘, ha confermato il feeling con la madre di suo figlio ammettendo di essersi commosso una volta sentite le parole della donna. “Questo mi apre il cuore. Con le sue dichiarazioni mi ha commosso, non me l’aspettavo. Non mi hanno avvisato. L’ho vista volentieri e sono rimasto molto, molto colpito. Nella vita bisogna andare avanti, altrimenti rimani incastrato in vecchie cose. Bisogna liberarsi”.

Ancora sul loro rapporto, Pappalardo ha aggiunto: “Quando si è giovani, si commettono tanti errori. Poi si arriva ad un punto della vita in cui capisci gli sbagli. Ridevamo perché ci siamo uniti noi tra ex coniugi ma nostro figlio ci chiama una volta ogni tanto (ride, ndr). La cosa bella è che ci sentiamo più io e lei che io con mio figlio. Questo è il bello delle famiglie allargate: abbiamo capito le cose e siamo diventati amici. Io con lei, con i compagni“, ha detto mentre veniva mostrata una foto sul maxi schermo alle sue spalle dove, appunto, c’erano ritratti lui, la sua compagna, la Lucarelli con Biagiarelli e il fratello oltre al figlio con la fidanzatina dell’epoca in cui era stata scattata l’immagine.

