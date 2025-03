Emanuele Filiberto: “Separato da quattro anni. Nuova compagna? Sono felice”

La conferma di Emanuele Filiberto sul suo rapporto con Clotilde Courau. Finita la relazione del Principe che ora ha una nuova compagna.

Aveva fatto discutere mesi fa per un particolare avvistamento con quella che sarebbe la sua nuova compagna. Adesso al Corriere della Sera, Emanuele Filiberto conferma tutto. O meglio, ammette la separazione da Clotilde Courau ma non si sbilancia in merito all’identità di colei che sembra aver rubato il suo cuore negli ultimi tempi.

Emanuele Filiberto separato da Clotilde Courau

Intervenuto al Corriere della Sera, Emanuele Filiberto ha parlato di alcuni aspetti della sua vita legati non solo alla nobile famiglia ma anche a dettagli molto personali che riguardano la fine delle nozze con Clotilde Courau di cui si è tanto parlato negli ultimi anni ma di cui sè, di fatto, avuta conferma solo adesso con questa intervista.

Emanuele Filiberto – www.donnaglamour.it

A domanda diretta sul suo matrimonio con Clotilde, Filiberto ha replicato: “Siamo separati da quattro anni“. Inevitabile, quindi, il successivo quesito che riguarda anche il suo rapporto con la modella Adriana Abascal. “Lei la mia nuova compagna? Può scrivere che sono molto felice”, ha detto cercando di essere evasivo nella risposta.

E sul perché continui a pubblicare messaggi di auguri con la Courau: “Andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose”.

La reazione delle figlie alla fine del matrimonio

“Di me che devo dire? Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”, ha detto Emanuele Filiberto. Proprio sulle figlie, Vittoria di 21 anni e Luisa, di 18: “Per un papà, le figlie sono sempre bambine. Luisa studia Legge in Spagna. Vittoria studia recitazione, arte, storia e ha sua società con la quale lancia e promuove giovani artisti […]”.