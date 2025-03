Possibili guai per Tony Effe: l’artista romano sarebbe indagato per rissa aggravata avvenuta in passato. Cosa sappiamo.

Le scintille a distanza con Valerio Scanu sono solo una piccola parte dei problemi che starebbe afffrontando in queste ore Tony Effe. Infatti, pare che l’artista romano si trovi indagato per rissa aggravata da parte della Procura per un episodio accaduto tempo fa in Sardegna, in una discoteca della Costa Smeralda.

Tony Effe: cosa filtra sull’indagine

Stando a quanto riportato da Repubblica, poi citata anche da diversi altri media di informazione, pare che Tony Effe risulti indagato per rissa aggravata per fatti avvenuti due anni fa in Costa Smeralda, in Sardegna, in una discoteca. Al momento i dettagli sulla vicenda non sono tanti e non sono ancora stati oggetto di conferme ufficiali da parte del diretto interessato.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

Stando a quanto affermato da Repubblica, il rapper sarebbe finito nel fascicolo d’inchiesta della Procura per una rissa avvenuta due anni fa in Costa Smeralda. Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, insieme ad un gruppo di amici, si sarebbe reso protagonista di uno scontro con tre buttafuori di una discoteca.

I dettagli: cosa filtra

Sebbene i fatti risalirebbero all’estate del 2023, la notifica da parte della Procura sarebbe arrivata all’artista e al suo avvocato Donatella Cerè solo il 10 marzo scorso, al termine di una lunga indagine degli inquirenti. Insieme a Tony sarebbero indagate anche altre due persone sue amiche. Sulla dinamica dell’accaduto non ci sarebbero molte informazioni. Pare che il rapper romano e la sua compagnia siano stati respinti all’ingresso del locale. Da qui una loro forte reazione che ha portato, appunto, a momenti di caos e ad alcuni danni al locale. Per ora nessuna fonte ufficiale legata all’artista ha commentato la situazione confermando o andando a smentire il tutto. Si attendono aggiornamenti con eventuali dettagli.