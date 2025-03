Ecco quanto guadagnano i concorrenti che vincono a Lo show dei record, il programma condotto da Gerry Scotti.

Da anni su Canale 5 siamo abituati a vedere all’opera concorrenti vari che si cimentano in prove di ogni tipo (a volte sfide davvero incredibili) per stabilire un nuovo record mondiale e entrare nel Guinness World Record. I vari concorrenti si esibiscono a Lo show dei record, programma in onda dal 2006 che è ora condotto da Gerry Scotti e in cui è presente in studio anche un giudice ufficiale del Guinness World Records che verifica la regolarità delle prove e stabilisce se il record mondiale è battuto. Ma quanto guadagnano i concorrenti de Lo show dei record?

Quanto guadagnano i concorrenti de Lo show dei record?

I concorrenti che partecipano a Lo show dei record lo fanno a titolo gratuito. Ma nel caso in cui dovesse effettivamente stabilire un qualche record mondiale, riceverebbero un premio in denaro? Una domanda a questo punto lecita.

Gerry Scotti

La risposta però potrebbero stupire in molti: non sono previsti premi o compensi di alcun tipo per chi stabilisce i record che entrano poi nel Guinness World Record. L’unico premio è l’attestato che si riceve per essere entrati appunti nel Guinness World Record. In pratica chi partecipa al programma, a prescindere dal fatto che riesca a portare a termine la propria prova o meno, lo fa sempre a titolo completamente gratuita.

L’unico premio, se così si può chiamare, è la soddisfazione per essere riusciti eventualmente a stabilire un record del mondo e vedere il proprio nome nel Guinness World Record, ma anche essere per essere ricordati per il primato raggiunto. A spingere i vari concorrenti a partecipare a Lo show dei record è quindi la sola voglia di mettersi alla prova e, possibilmente, riuscire a farsi ricordare per le proprie abilità.