Chi ha ottenuto i risultati migliori per la serata del 1° gennaio 2024? Ecco i risultati degli ascolti con i dati Auditel!

È arrivato il nuovo anno e per la prima serata del 2024 Albero Angela rappresenta ancora una certezza. Nonostante la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo sul Nove, i film di Natale proposti da Canale 5 e Rai 2 e i classici come Forrest Gump su Italia 1, il divulgatore scientifico e presentatore televisivo ha conquistato gli italiani aggiudicandosi primo per risultati di share e ascolti. Vediamo quindi nel dettaglio di che numeri parliamo con i dati Auditel di lunedì 1 gennaio 2024.

Alberto Angela

‘Meraviglie d’Africa – Namibia’ al primo posto: i risultati degli ascolti

Nella prima serata del nuovo anno Alberto Angela con il suo programma dedicato alle magiche terre africane, Meraviglie d’Africa – Namibia, ha conquistato la tv. In onda su Rai 1 ha registrato uno share del 16,1% con 2.499.000 spettatori. Su Canale 5 il film Natale a tutti i costi ha ottenuto uno share del 14,6% con 2.519.000 spettatori. Il docufilm dedicato a Giorgio Gaber su Rai 3, Io, noi e Gaber, ha registrato uno share del 9,5% ed è stato seguito da 1.604.000 telespettatori.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 il film Genitori in trappola, ha conquistato uno share del 7,28% con 1.333.000 spettatori. Forrest Gump in onda su Italia 1 ha ottenuto uno share del 6,7% ed è stato seguito da 1.057.000 telespettatori. Su Rete 4 The family man ha registrato uno share del 3,3% e ha intrattenuto davanti allo schermo televisivo 582.000 spettatori. Aldo, Giovanni e Giacomo – Potevo rimanere offeso in onda sul Nove ha registrato uno share del 2,9% con 500.000 spettatori. Master and Commander – Sfida ai confini del mare in onda su La 7 ha ottenuto uno share del 2,16% con 368.000 spettatori. Attenti a quelle due su TV8 ha infine totalizzato uno share del 2,1% e 379.000 spettatori.