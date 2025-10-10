Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia, ma condividono la stessa dedizione al lavoro: puntano sulla carriera.

Le loro strade sentimentali si sono divise, come riportato da Cosmopolitan, ma il destino professionale sembra ancora viaggiare sullo stesso binario. Chiara Ferragni e Fedez, dopo la separazione, continuano a essere protagonisti assoluti del panorama mediatico italiano, anche se in ambiti differenti. Entrambi hanno scelto di concentrare le energie su progetti personali ambiziosi, segno di una determinazione che non conosce pause.

Chiara Ferragni tra moda, ironia e rinascita professionale

Tra passerelle, nuove collezioni e impegni editoriali, l’imprenditrice digitale e il rapper affrontano l’autunno con uno sguardo rivolto al futuro, mantenendo comunque un legame invisibile: quello con i figli Leone e Vittoria, e con la passione per il lavoro che li ha sempre contraddistinti.

Chiara Ferragni – Fedez – www.donnaglamour.it

Settembre ha rappresentato un nuovo inizio per Chiara Ferragni, che ha rilanciato il proprio brand con la capsule collection Chiara Ferragni x Rivoluzione Romantica. Un progetto che unisce ironia e leggerezza, celebrando l’amore in tutte le sue sfumature, anche quelle più autoironiche.

E se molti avevano notato la recente assenza del compagno Giovanni Tronchetti Provera dal suo profilo Instagram, Chiara ha preferito riportare l’attenzione sul lavoro, scegliendo la discrezione per la sua vita privata.

Fedez riparte dalle parole: “Dalle macerie puoi ricostruire”

Mentre Chiara si muove nel mondo delle passerelle, aggiunge Cosmopolitan, Fedez affronta un autunno all’insegna della riflessione. Il rapper ha trovato nella scrittura una nuova forma di espressione, lavorando a un libro che racconta un percorso di rinascita personale. “Dalle macerie puoi ripartire” ha dichiarato, lasciando intendere come le difficoltà degli ultimi mesi si siano trasformate in una spinta per ricominciare.

Anche sul piano sentimentale, Fedez mantiene un profilo basso: la relazione con Giulia Honegger, dopo qualche apparizione social, è tornata lontana dai riflettori.

Oggi il cantante sembra deciso a difendere la propria privacy, dedicandosi ai figli e ai progetti artistici.