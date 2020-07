Piero Angela: “Non ho mai detto a mia moglie che…”

Piero Angela ha confessato al settimanale Oggi di non aver mai detto ‘ti amo’ a sua moglie, a cui dice di dovere metà del suo successo.

Il divulgatore scientifico Piero Angela ha parlato della sua vita personale al settimanale Oggi e del rapporto con Margherita Pastore, sua moglie dal 1955. Al giornale ha confessato di dovere a lei molto del suo successo, ma di non averle mai detto “Ti amo” perché, essendo piemontese, non è un termine che rientra nel suo vocabolario.

Perché Piero Angela non dice “Ti amo”

Nonostante una vita passata insieme alla sua metà l’illustre conduttore di Superquark, Piero Angela, non ha mai detto Ti amo a sua moglie, ma per un motivo molto semplice.

Piero Angela

“Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma – ha spiegato Angela -. Nel nostro dialetto non esiste il verbo ‘amare’: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi ‘salva’, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene”.

L’affetto per Margherita traspare dalle parole del conduttore che, all’inizio dell’intervista, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale della moglie nella sua scalata al successo nel piccolo schermo e come divulgatore scientifico. “Mia moglie mi ha aiutato molto – ha ammesso -. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”.

Come si sono conosciuti Piero Angela e la moglie?

I due erano molto giovani quando si sono conosciuti per la prima volta ed è scattato un vero e proprio colpo di fulmine: Piero Angela non aveva ancora intrapreso la strada della divulgazione e si dilettava facendo il pianista Jazz mentre Margherita era una promettente ballerina della Scala di Milano.

Dopo il matrimonio nel 1955 Margherita Pastore ha dedicato la sua vita alla famiglia. Ha seguito il marito a Parigi e allevato con amore i loro due figli: Alberto Angela e Christine.

