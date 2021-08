Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato in ospedale nella giornata del 26 agosto dopo l’ultimo ricovero di alcuni mesi fa.

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano a causa di alcuni strascichi dovuti al Covid, a cui era risultato positivo lo scorso anno. Diverse volte il Cavaliere è entrato e uscito dall’ospedale proprio a causa dei strascichi dovuti al suo contagio: l’ultimo ricovero risale al 1° maggio scorso. Il suo entourage ha fatto sapere che si tratterebbe di “controlli di routine” dovuti proprio alle conseguenze dovute al virus (stando a quanto riporta Rai News).

Silvio Berlusconi ricoverato: i motivi

Ancora una volta Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele. La notizia è emersa solo nelle ultime ore e stando a quanto riporta Rai News l’ex premier si troverebbe lì unicamente per accertamenti dovuti agli strascichi che il Covid ha avuto su di lui.

Berlusconi era risultato positivo al Coronavirus tra settembre e ottobre 2020 e a causa della sua positività alla malattia aveva dovuto rinunciare a prendere parte al matrimonio di suo figlio Luigi Berlusconi (con Federica Fumagalli). Berlusconi aveva dichiarato che quella contro il virus fosse stata per lui la “battaglia più difficile”.

Berlusconi: il contagio

Dopo aver trascorso diverse settimane al San Raffaele di Milano a causa del suo contagio da Coronavirus, Silvio Berlusconi era finalmente guarito, anche se per tutto l’anno è stato costretto a sottoporsi a dei controlli per via degli strascichi a lui lasciati dalla malattia.

“Grazie al cielo e ai medici ho superato la prova più pericolosa della mia vita. Lo posso dire con soddisfazione: anche stavolta l’ho scampata. E con l’aiuto di Dio tutti supereremo questo periodo”, aveva dichiarato a La Stampa l’ex premier. Al momento il suo staff ha fatto sapere che questo ennesimo ricovero sarebbe dovuto unicamente a dei nuovi accertamenti.