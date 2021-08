Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo, è stata colpita da un tragico e improvviso lutto.

Attraverso i social Piera Maggio ha espresso il suo dolore per la morte del suo adorato padre, deceduto nelle ultime ore e senza aver potuto conoscere la verità sulla scomparsa di sua nipote Denise. “Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. Ciao papà”, ha scritto Piera Maggio in un post via social, dove ha subito ricevuto i like e i messaggi di cordoglio da parte dei fan.

Piera Maggio: il lutto

Un tragico lutto ha colpito la mamma di Denise Pipitone che nelle ultime ore ha dovuto dire addio a suo padre, una delle persone che maggiormente le erano state accanto dopo la scomparsa della sua bambina, nel 2004.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.facebook.com/maggiopietra

Da allora la Maggio non smette di combattere nella speranza di poter un giorno riabbracciare sua figlia, Denise Pipitone, misteriosamente scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, quando aveva quasi 4 anni.

La scomparsa di Denise

Da anni la donna è alla disperata ricerca di sua figlia Denise. Nel corso del tempo il caso è stato più volte riaperto e tutt’ora sarebbero in corso indagini per stabilire chi sia stato a rapire la bambina e il suo movente. Piera Maggio ha sempre affermato di sperare un giorno di poter rivedere viva sua figlia:

“Fin da subito la percezione è stata che chi avesse rapito Denise la conoscesse, che la volesse per una motivazione precisa, facendoci male in modo così atroce. Avere una figlia strappata così violentemente è una cosa che non auguro nessuno. Nessun genitore dovrebbe mai provarlo nella vita. Si è detto tanto in questi anni. Io ho chiesto sempre giustizia e spero che un giorno ciò avvenga. Non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Un’ora dopo la sparizione io avevo già in mente dei nomi“, ha dichiarato la Maggio ad un recente incontro al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio

Fonte foto: https://www.facebook.com/maggiopietra