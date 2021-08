Dalla famiglia Totti a Naike Rivelli, scopriamo quali sono i vip e le star internazionali con gli animali domestici più stravaganti.

Dal gatto Sphynx di Ilary Blasi al maialino vietnamita di Naike Rivelli, passando per la scimmietta di Paris Hilton: scopriamo quali sono i vip con gli animali domestici più strani e qualche aneddoto sui loro insoliti amici a quattro zampe (qualora ne fossero dotati!).

I vip con gli animali domestici più strani

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di far crescere i loro figli a stretto contatto con la natura: oltre a possedere alcune caprette (con cui i loro tre figli hanno spesso giocato insieme da bambini) i due possiedono anche una gatta di razza Sphynx, Donna Paola, diventata un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Anche Naike Rivelli ha la passione per gli animali: oltre a possedere alcuni cani e gatti così come sua madre Ornella Muti, Naike ha un maialino vietnamita di nome Kiara. Sui social lei stessa ha postato alcune immagini dell’animale e ha più volte invitato i suoi fan ad avere rispetto per i suoi simili. “A me Kiara ha cambiato la vita. Vedo e sento molte cose diversamente da quando lei è con noi. Sto conoscendo un universo nuovo. È meraviglioso”, ha scritto Naike Rivelli in un post via social.

Come lei anche Ilona Staller ha confessato in passato di aver avuto alcuni animali a dir poco stravaganti: nel suo prestigioso attico sulla Cassia l’ex attrice avrebbe avuto un’oca chiamata De Mita, delle colombe bianche e una tigre del Bengala. “Non la portavo mai fuori perché una volta, da cucciola, aveva azzannato una bambina nel parchetto, senza conseguenze per fortuna. Un giorno, da adulta, è caduta dal balcone ed è finita nel giardino di sotto. L’ho mandata in una clinica privata ad aggiustarla, perché era un po’ rotticchiata. Poi l’ho dovuta regalare”, confessò a Vanity Fair.

Paris Hilton e i suoi amici a quattro zampe

Paris Hilton è una grande amante degli animali e per anni la sua grande amica è stata Dior, una scimmietta. L’ereditiera oggi è una grande appassionata di chiahuahua e di volpini di Pomerania. L’ultimo da lei acquistato (che sarebbe stato tanto piccolo da poter essere tenuto in una sola mano) le sarebbe costato ben 8mila dollari (secondo il Sun).