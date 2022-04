Costanza Caracciolo si è affacciata al balcone e ha mostrato ai fan su Instagram un ‘panorama’ mozzafiato.

Costanza Caracciolo è volata in Florida per godersi un po’ di sole e di mare. Un modo per ricaricarsi di buona energia, senza, però, dimenticare i fan che ha aggiornato attraverso i suoi social. E, in uno scatto dell’ex velina, si nota un particolare che ha fatto infiammare i suoi seguaci.

Costanza Caracciolo, un lato b mozzafiato

Affacciata al terrazzo dell’hotel dove alloggia per le sue vacanze in Florida, l’ex velina e moglie di Bobo Vieri ha mostrato, ai suoi follower, un panorama mozzafiato. Non parliamo solamente dell’oceano che si vede sullo sfondo. Lo scatto:

Come potete vedere dalla foto, Costanza indossa un copricostume che, però, tiene poco nascoste le sue grazie: il lato b, infatti, è visibile, anche se non troppo. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti.

Fonte foto: https://www.instagram.com/costy_caracciolo/?hl=it

Il commento di Guendalina Canessa

Tra i tanti follower che hanno commentato la foto, c’è stata anche Guendalina Canessa che ha scritto: “Adoro il costume, dove l’hai preso?”.

Costy subito ha risposto alla richiesta, svelandole che il suo costume era del brand MC2 Saint Barth: insomma, lo scatto ha davvero conquistato tutti!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG