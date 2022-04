Louis di Cambridge compie 4 anni. A festeggiare il piccolo è mamma Kate Middleton che, come di consueto, pubblica dei tenerissimi scatti su Instagram per celebrare le ricorrenze legate ai suoi bambini. Ecco le foto pubblicate dalla Duchessa di Cambridge.

Sorridente e pieno di energia: così si mostra Louis di Cambridge che festeggia il suo quarto compleanno. E, per immortalare questo momento, mamma Kate Middleton gli ha scattato diverse foto. Gli scatti:

View this post on Instagram

Nella didascalia leggiamo: “Grazie per tutti gli amorevoli messaggi di compleanni dedicati al Principe Louis oggi!“. Il post, infatti, è stato inondato di commenti e reazioni dolci.

Le fotografie del principino Louis sono state scattate sulla spiaggia di Holkham durante una partita di cricket.

Il piccolo è apparso grintoso, sorridente e pronto a farsi immortalare da mamma Kate che ha pubblicato le foto sull’account ufficiale Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge.

