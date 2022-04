Il figlio minore di Ornella Muti, Andrea Facchinetti, diventerà papà a 34 anni: la tenera foto con la compagna Carola.

Ornella Muti diventa nonna per la quarta volta: il figlio più piccolo, Andrea Fachinetti, 34 anni, diventerà presto padre. Il giovane si è fatto immortalare, con la compagna Carola, in una foto tenera, in cui la donna mostra il suo pancione.

Ornella Muti, il figlio Andrea diventa papà

Tanta felicità ed emozione in casa Muti. Andrea Fachinetti – figlio più piccolo di Ornella – diventa papà. Lo scatto, condiviso sui social, mostra il ragazzo che abbraccia la compagna Carola. La foto postata dalla sorella Naike:

La donna è in avanzato stato di gravidanza e, sorridente, stringe il suo pancione, aiutata da un sorridente Andrea che non vede l’ora di abbracciare il suo bambino.

Andrea Facchinetti

Il commento di Naike

Naike è contentissima dell’arrivo del bebè e – nella didascalia della foto da lei condivisa, ha scritto: “Zia per la terza volta! Però questa volta è mio fratello a farci questo dono immenso!“.

Non resta che attendere l’arrivo del bambino per capire a chi somiglierà di più: intanto, la zia è già pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG