Il calcio femminile di Serie A inizierà il suo percorso di professionismo a partire dal 1° luglio 2022. Una svolta molto importante in campo sportivo che viene annunciata dal Consiglio Federale della Figc.

Come comunica il Consiglio Federale della Figc, tramite il presidente Gabriele Gravina, la serie A femminile “Dal primo luglio inizia il percorso del professionismo del calcio femminile, siamo la prima federazione in Italia ad avviare e ad attuare questo percorso“.

“Con l’approvazione delle Norme organizzative interne (Noif) in Consiglio federale, abbiamo dato concretezza e una definitiva base giuridica al passaggio al professionismo previsto per l’1 luglio“, ha aggiunto il presidente.

Una vera e propria svolta. Il presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, commenta questo importante passo in avanti, dicendo che “abbiamo portato a compimento un lungo e prezioso lavoro fatto in questi mesi con la Divisione calcio femminile, le società, gli uffici federali e tutte le componenti a cui vanno i nostri ringraziamenti“.

Il presidente parla di “una nuova sfida” che permetterà di “cogliere tutte le opportunità di questo epocale passaggio“.

