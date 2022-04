A La Pupa e il Secchione si è verificato un altro durissimo scontro quello tra Mila Suarez e il parrucchiere delle star più noto, volano stracci tra i due.

Durante una delle ultime puntate de La Pupa e il Secchione, Mila Suarez ha avuto uno scontro con Federico Fashion Style. La pupa ha criticato in modo notevole il ruolo da giudice del noto hair style e di Soleil Sorge. Tra i tre non c’è mai stata una grande simpatia ma questa volta la lite si è fatta più accesa.

Le dichiarazioni di Mila Suarez

Federico Lauri Fashion Style

Come riporta Caffeina, Mila Suarez si infuria con Federico Fashion Style e dichiara: “Sì mi vedi così perché sono arrabbiatissima, perché comunque non è corretto. Quella giuria mi assegna sempre punteggi brutti, 3,2,1 e così via. Da quando sono entrata in questo programma sono sempre a fare il bagno di cultura. Qui ci sono persone che non sono mai state messe alla prova e non credo sia corretto. Questo non è giusto ed è evidente. Ah sono più acculturati di me? Ma tesoro tu fai il parrucchiere e non sai neanche fare il giudice e parli. Non è giusto, da quando sei entrato fai delle cose orrende dici che bruttissime. Io non lo vedo corretto, non sai fare il giudice assolutamente. Fly down tu e non io”.

E ancora incalza la pupa: “Ci sono persone che non sono mai venute al bagno di cultura. Io sono sempre qui nella vasca e basta! Io non ho mai studiato. – ha continuato Mila Suarez – Come faccio ad essere giudicata da un giudice che fa il parrucchiere?! Non lo vedo corretto Barbara dai non è giusto. Dovrebbe essere più giusto e dare punti normali, non sempre 3 e agli altri di più non è corretto”.

Arriva stizzita anche la risposta dell’hair style: “Gli altri sono più acculturati di te. Qual è il problema se faccio il parrucchiere? Che significa? Cosa significa che mi devo vergognare? Io me ne vanto di essere un parrucchiere. Ma come ti permetti? Fly down bella. Statte calma, al prossimo turno di becchi uno zero, nemmeno un tre. Quello meriti, di stare nel bagno di cultura. Ancora co sta storia che faccio il parrucchiere? Ma che problemi hai con i parrucchieri? Ma cosa vuoi da me ancora? Scema! Vergognati, devi vergognarti. Ma guarda questa”.

