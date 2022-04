Buone novelle per il figlio di Gigi D’Alessio che ha già avuto la sua prima grande soddisfazione con un contratto nuovo di zecca e il suo primo singolo in uscita.

Luca D’Alessio è stato subito criticato per aver intrapreso le vie del padre ma nella scuola di Amici si è fatto valere. Il cantante è uscito pochi giorni fa dal talent ma ha ricevuto una grande notizia. Il figlio di Gigi ha firmato il suo primo contratto con Sony Music e il suo primo singolo sta per uscire.

Luca D’Alessio firma il suo primo contratto con la Sony

LDA ha annunciato un primo grande traguardo nella sua carriera. Il cantante dopo Amici ha firmato un contratto discografico con Sony Music Italy che dichiara tramite un comunicato: “Siamo felici di accompagnare Luca D’Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. ‘Bandana‘ il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!“.

Dopo l’esperienza nella scuola di Maria De Filippi, LDA torna sui social per ringraziare della sua esperienza: ““Ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per il calore che mi state dando, siete veramente speciali, vi voglio proprio bene. È stata un’esperienza troppo bella, un’esperienza che ricorderò per tutta la mia vita. Tutti i ragazzi, tutte le persone che lavorano, tutti i macchinisti, Maria, la redazione, la produzione, tutti voi che siete venuti a guardarci, i vocal coach, ringrazio veramente tutti, dalla prima all’ultima persona. Sono stati tutti speciali“. Nonostante il suo percorso sia iniziato da poco, il cantante grazie al suo talento sta raggiungendo già molti obiettivi.

