Da Elisabetta Canalis, la ex di Bobo Vieri storica, a Jazzma Kendrick: ecco chi sono state tutte le fidanzate del calciatore!

Ci sono uomini che hanno avuto tutte le donne che volevano, e poi c’è lui, Bobo Vieri, il Re incontrastato delle conquiste amorose. Oggi l’ex calciatore ha donato il suo cuore a Costanza Caracciolo e oramai si può dire accasato, ma di certo non possiamo negare che in passato si sia negato qualcosa.

Di certo la vita privata di Vieri non è mai stata un mistero, e anzi, l’atleta è sempre stato sulle prime pagine dei giornali non solo per i suoi gol, ma anche per le sue tante conquiste amorose. Beh, se anche voi nel corso degli anni avete perso il conto, ecco una lista che vi farà tornare alla mente tutte le sue ex! Direttamente dalla vita privata di Bobo Vieri, le ex più belle.

Elisabetta Canalis, storica ex di Bobo Vieri

Come dimenticare la prima, vera importante storia di Bobone, la bellissima Elisabetta Canalis. Il loro è stato un rapporto lungo ben 3 anni, che nei primi anni 2000 aveva conquistato tutte le copertine dei giornali di gossip italiani.

Elisabetta Canalis

Velina-calciatore: i due hanno forse inaugurato il binomio, che oltretutto ha poi visto ancora protagonista (con un’altra mora) lo stesso Vieri. A sentire lei, Bobo la tradiva in continuazione… tuttavia i due oggi sono buoni amici.

Melissa Satta, la seconda velina di Bobo

E dopo la storia con Elisabetta, terminata nel 2003, non poteva mancare un’altra velina, e per la cronaca, una delle più belle. Avete indovinato, stiamo parlando di Melissa Satta, che ha condiviso la propria vita con Vieri per ben 5 anni, dal 2006 sino al 2011.

Melissa Satta

Nena Ristic: il dopo Satta di Bobo

Subito dopo la rottura con Melissa, nella vita di Bobo arriva lei, Nena Ristic, la bella e sensuale modella e attrice che nel 2011 conquista il cuore del calciatore.

Pare però che i due avessero avuto un flirt anche nel 2006... anche se non ci sono mai state conferme.

Ariadna Romero: una cubana per il calciatore

La bella attrice cubana conosce Bobo Vieri nel 2012 al programma Ballando con le stelle, al quale ha partecipato anche l’ex bomber della nazionale italiana. I due hanno smentito la loro liason, ma sono stati spesso colti da paparazzi a scambiarsi baci ed effusioni.

Ariadna Romero

Poi la Romero ha conosciuto Pierpaolo Pretelli (uno dei concorrenti del GF Vip 2020) e con lui ha avuto un bambino, Leonardo. Nonostante la separazione i due sono rimasti legati.

Jazzma Kendrick: l’ultima prima di Costanza

Fisico mozzafiato, sguardo sensuali, capelli lunghi e mori e sorriso splendente. La modella americana Jazzma Kendrick sembrava la candidata perfetta a rubare il cuore a Bobone. Ma alla fine è stato proprio l’incontro con Costanza a Ibiza a far perdere la testa a Vieri. Che dire, si dovrà accontentare di essere l’ultimo flirt prima del matrimonio di Bobo.

Cristina Buccino nella lista delle ex

La bella concorrente dell’Isola dei Famosi 2015 aveva avuto una storia d’amore con Christian una volta tornata dall’isola. Ma quello che forse non sapevate che è stata anche con il figlio di Gigi D’Alessio…

Aida Yespica: con la modella venezuelana ora un’amicizia

La modella di origini venezuelane e l’ex calciatore di Juve, Milan e Inter sono stati amici, ma fra i due c’è stato qualcosa… di più! In ogni caso solo buone parole per Bobo, visto che Aida lo definisce come un gran romanticone.

Veronica Angeloni e Bobo: una storia lampo

Una storia breve, anzi, forse un periodo breve e dominato dalla passione. Veronica e Bono si conoscono a Formentera e lei diventa la sua fiamma nell’estate del 2014. Anche qui, però, non si è andati oltre.

Nicole tra le ex del calciatore?

Per l’ex consigliera Nicole Minetti (oggi Dj di professione) invece, Bobo perde la testa nel 2011, questa a volta a Milano Marittima (e ovviamente sempre d’estate!). Anche in questo caso sicuramente l’ex professionista non ha saputo resistere al fisico sexy di Nicole… e come biasimarlo!

Sara Tommasi e Bobo Vieri: diceria o verità?

A dire il vero sono tantissime le voci riguardo ad altre donne dello spettacolo. Si parla di notti di passione con Belen, Cristina Buccino, Federica Nargi e tante altre, fra cui anche Sara Tommasi.

Bobo Vieri non ha mai alimentato certe voci, ma spesso sono state le donne a parlare, come quando Sara scrisse sui social: «Ciao boboneeeee! Perché mi hai bloccata? Hai paura che racconti le nostre avventure?»